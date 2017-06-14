Manisa'da 'yıldırım' musibeti: Ölüm ve yaralanma var

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yağmurdan korunmak için girdikleri çadıra yıldırım isabet etmesi sonucu iki gençten biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamurhamamı Mahallesi İncirlik mevkisinde hayvan otlatan Muhammet Gökdeniz (17) ve Celil Öztürk (19), yağmurdan korunmak için bir çadıra girdi. Çadıra yıldırım isabet etmesi nedeniyle yaralanan gençler, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Gökdeniz, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün tedavisine aynı hastanede devam ediliyor. Olayda ölen Muhammet Gökdeniz'in iki yıldır Salihlispor'un 17 Yaş Altı Takımı'nda oynadığı öğrenildi. *** Okumak için tıklayınız: Tefekkür Penceresi: Prens Harry... 'Ölüm' ve 20 yıl sonraki yüzleşme... AA

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