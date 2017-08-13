Manisa'da yine deprem

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde Richter Ölçeği'ne göre 4.1 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden verilen bilgiye göre, bugün saat 11.51'de, merkezi Manisa'nın Akhisar İlçesi Sazoba Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Depremin derinliği 8.5 km olarak ölçüldü. Son dönemde sık sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle bölgede depremi hissedenler kısa süreli panik yaşadı. Deprem, herhangi bir kayba yol açmadı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise aynı depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. DHA

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