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22 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Mardin'de çatışma çıktı!

22 Ocak 2017, Pazar 12:05
Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda 3 PKK'lı öldürüldü.

Kızıltepe İlçesi'nde önceki gün Kaymakamlık önünde gezen şüpheli bir kadını takibe alan güvenlik güçleri, kadının gittiği eve gün gece operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin eve baskın yapması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, Kaymakamlık önünde keşif yaptığı belirtilen kadın teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Evde oldukları tespit edilen 2 PKK'lı ile çatışma sürerken, bugün sabah saatlerinde 1 teröristin daha etksiz hale getirildiği öğrenildi. Diğer PKK'lının ise etsiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında bir helekopterin de bölgede havadanr tur attığı görüldü.

Mardin'deki bir diğer çatışma ise merkez Artuklu İlçesi'nde yaşandı. İlçeye bağlı Sulak Köyü'nde gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri köye operasyon düzenlendi. Bir grup PKK'lının kaldığı barınağa operesyon gerçekleştiren güvenlik güçlerine PKK'lılar ateşle karşılık vermesi üzerine çatışm yaşandı. Çatışmada 1 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, barınakta bulunan bazı teröristlerin dağlık alana kaçtığı öğrenilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.

NUSAYBİN'DE ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Nusaybin İlçesinde sokağa çıkma yasağının kısmen sürdüğü Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadir Paşa, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lılarca yerleştirilldiği belirtilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ederken, Fırat Mahallesi'nde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Fırat Mahallesi'nde yapılan arama ve kazı çalışmasında 1 roketatar, 4 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, kalaşnikof ve biksi silah, silahlara ait 15 şarjör ve 450 fişek ile 3 boru tipi, 2'si küçük tüpe tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

DHA

Etiketler: mardin, çatışma
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