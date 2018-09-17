Mardin’de Demokrat Parti rüzgârı

Demokrat Parti’nin, Mardin’de ve bazı ilçelerinde başkanlıkları açıldı. İl Başkanlığını alma sürecini gazetemize anlatan Kenan Alpar, “Demokrat Parti her zaman sevilen ve ülkeye faydası olan bir parti olmuştur” dedi.

Demokrat Parti Mardin İl Başkanı Kenan Alpar, Midyat İlçe Başkanı Şükrü Aksoy ve Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Şerif Akay Yeni Asya Gazetesi’ne konuştu. Yapılan söyleşide “Türkiye’nin ihtiyacı olan şey Demokrat misyondur” mesajı verildi. Demokrat Parti, Mardin ili ve bazı ilçelerinde başkanlıklar verdi. İl Başkanlığını alma sürecini gazetemize anlatan Kenan Alpar, Demokrat Parti her zaman sevilen ve ülkeye faydası olan bir parti olmuştur.

Bu yüzden DP İl Başkanlığı’na başvurduk. Amacımız Mardin’deki vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmaktır, dedi. Aileden gelen bir Demokratlığa sahip olduğunu söyleyen Alpar, Demokrat Parti’nin her zaman halkın yanında olan bir parti olduğunu belirtti. Alpar, başta Adnan Menderes ve Süleyman Demirel olmak üzere Demokratların bu ülkeye ettiği hizmet küçümsenmeyecek kadar çoktur, dedi. Demokrat Parti dönemleri ile günümüzü karşılaştıran Kenan Alpar, arada dağlar kadar fark olduğunu belirtti ve “halkımız bize iktidarı verirse güzel günler gelecek inşallah” diye konuştu.

Demokrat Parti ayrıştırıcı bir tavır sergilemiyor

‘Neden Demokrat Parti?’ sorusuna cevap veren Kenan Alpar, “Buralarda A partisi, B partisi vs. dendiği zaman insanlar sizden çekiniyor ve sizden uzaklaşıyor. Çünkü diğer partiler ayrıştırıcı diller kullanıyor. Ancak DP dendiği zaman insanlar ‘bu insanlardan zarar gelmez’ diye düşünüyor, çünkü DP ayrıştırıcı bir tavır sergilemiyor işte bu yüzden DP” ifadelerini kullandı.

Bu millet DP döneminde en huzurlu yıllarını yaşadı...

Midyat İlçe Başkanı Şükrü Aksoy ise şunları söyledi; “Eğer geçmişi araştırıp okumayı seven bir insansanız göreceksiniz ki bu millet DP döneminde en huzurlu yıllarını yaşamıştır. Bu makama talip olmadan önce 2018’e kadar gelmiş siyasetçilerin ve iktidarların geçmişlerine ve icraatlarına baktım. Araştırmalarım sonucu milletin DP döneminde huzurlu olduğunu gördüm. DP’nin halkı isyana teşvik edecek hiçbir icraatı olmamıştır. İç ve dış politikanın en iyi olduğu dönem de yine DP dönemidir. Günden güne çoğalıyoruz ve gelişiyoruz. Hepimizin gayretiyle, çabasıyla ve el ele vermesiyle başaramayacağı hiçbir şey yoktur.”

DP “Devlet halk içindir” anlayışıyla ilerliyor

Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Şerif Akay, “DP hürriyeti ve demokrasiyi savunan bir parti olduğu ve halkına hizmet anlayışıyla hareket ettiği için bu vazifeyi kabul ettik” dedi. Akay, “DP’nin hak, hukuk ve adaletle iş gören, kanunlara riayet eden, üreten, projeleri olan ve hamasetle hareket etmeyen, devamlı ilerlemeyi hedefleyen, “devlet halk içindir” anlayışıyla ilerleyen, AB kriterlerini kabul eden, ırkçılığı reddedip ideolojik hareket etmeyen tek parti” şeklinde konuştu.

Kardeşçe yaşamak adaletin tesis edilmesiyle mümkün

‘Doğu’nun terör sorunu nasıl çözülebilir?’ sorusuna Mehmet Şerif Akay, “Doğunun sorunları ilk önce demokrasi ile çözülür, dedi. Türkiye’de 26 etnik kökenin olduğunu ve farklı etnik kökenlere sahip insanların bir ırka endekslenerek bir arada tutulamayacağını ifade etti. Ardından şunları söyledi: Ancak hepsinin hak ve hukuku gözetilerek, adaletin tesis edilmesiyle, kardeşçe bir arada yaşanılabilir. Doğu’da köy koruyuculuğu sisteminin kalkması ve devletin kendi milletini muhafaza etmesi gerekiyor. Türkiye’nin ve özellikle doğunun refaha kavuşması için şeffaf bir yönetimin başa geçmesi şart” cevabını verdi.

“Hak ve hukuku tesis etmek için var olacağız”

Nusaybin İlçe Başkanı ve Mardin İl Başkan Yardımcısı Abdulvahap Akın ise şunları söyledi: Hür, demokratik ve gerçek manada laik bir ülkede kardeşçe yaşamak, güvenlik ve adalet temelinde yeni bir dünya düzeni kurmak için, huzur ve refah ortamı elde etmek için Demokrat Parti’yi tercih ettik. Bütün insanların hak ve hukukunu tesis etmek için var olacağız.

Bediüzzaman’ın demokrasi mücadelesi Mardin’de başladı



Bediüzzaman’ın 16-17 yaşlarında Mardin’e gelip o zaman ki âlimlere demokrasiyi anlattığını söyleyen Akay, “Bediüzzaman demokrasi mücadelesine Mardin’den başlamıştır” dedi. Akay ‘Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam’ diyen Bediüzzaman Said Nursî‘nin demokrasi ile ilgili fikirlerine kulak verilseydi ne Türkiye’nin ne de doğunun bu durumda olmayacağını ifade etti. Akay son olarak, “Hastalığı teşhis edip tedavisini sunan Bediüzzaman’ı, zararın neresinden dönülse kârdır kaidesiyle dinlemeli ve yolumuza öyle devam etmeliyiz” dedi.

RÖPORTAJ: FETHİYE SONGÜL AKAY-MARDİN