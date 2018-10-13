Mardin'de jandarma karakoluna yıldırım isabet etti

Mardin'in Savur ilçesinde jandarma karakoluna yıldırım isabet etmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralanan 4 asker Diyarbakır'a sevkedildi.

Mardin'in Savur ilçesinde jandarma karakoluna yıldırım isabet etmesi sonucu 4 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Savur ilçesi Serenli köyü jandarma karakoluna yıldırım isabet etti. Yaralanan 4 asker helikopterle kaldırıldıkları Mardin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu bildirilerken, bir askerin tedbiren Ankara'daki SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi. AA

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