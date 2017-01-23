Mardin'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mor Yakup Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki Demokrasi Parkı önünde, henüz belirlenemeyen nedenle iki ailenin bireyleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ölü ve yaralıların kimlik bilgilerini araştırıyor. DHA

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