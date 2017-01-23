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23 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Mardin'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

23 Ocak 2017, Pazartesi 19:56
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mor Yakup Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki Demokrasi Parkı önünde, henüz belirlenemeyen nedenle iki ailenin bireyleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ölü ve yaralıların kimlik bilgilerini araştırıyor.

DHA

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