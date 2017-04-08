Mardin'de trafik kazası: 2 polis vefat etti

MARDİN'in Mazıdağı İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobillerden birinde bulunan 2 polis vefat etti, diğer aracın sürücüsü köy muhtarı yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Mazıdağı-Derik karayolu Şanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Polis memuru 30 yaşındaki Ali Rıza Yılmaz yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ömürlü Köyü muhtarı 44 yaşındaki Bozan Delek yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, polis memuru Ali Rıza Yılmaz olay yerinde vefat etti, yanındaki meslektaşı 30 yaşındaki Sedat Balıkçı ile diğer otomobilin sürücüsü Bozan Delek yaralandı. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memuru Sedat Balıkçı tüm çabalara rağmen yaşamını yitirirken, muhtar Bozan Delik'in tedavisi ise sürüyor.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.