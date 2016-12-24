Mardin'de yola tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış 60 kilogram patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Korucu, Kuyubaşı ve Ormaniçi mahallelerindeki arama tarama faaliyetlerinde, Korucu Mahallesi yolu üzerine tuzaklanmış patlayıcı madde düzeneğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklama, şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Büro Amirliği ekibince yapılan inceleme sonucunda, menfeze yağ tenekeleri içerisine konulmuş vaziyette 60 kilogram ve 100 metre kablo ile bağlanmış amonyum nitrat tespit edilerek kontrollü olarak imha edilmiştir." AA

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