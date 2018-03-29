Mardin’in köyleri elektriksiz ve susuz

Mardin’in Derik, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinin bütün köylerinde elektriklerin yaklaşık 2 haftadır kesik olduğu bildirildi.

Köy halkının verdiği bilgilere göre köydeki elektrik masrafının çok olması ve köylülerin borçlarının birikmiş olmasından dolayı mağduriyet yaşıyorlar. TEDAŞ jandarmayla birlikte trafoları topluyor. Elektrik kesintisinden dolayı kuyulardan su çekilemiyor. Kuyulardan su çekilmediği için ekinler kurumaya başladı. CHP’li Vekil Ali Haydar Hakverdi bu durumu meclise taşıdı. Hakverdi; “Geçtiğimiz hafta Mardin’de ziyaretlerde bulunduk. Mardin’de maalesef 48 saatte yalnızca 3 saat elektrik verilebiliyor ve bu verilen elektrik de tek faz olarak verilebiliyor. Bu sebeple birçok cihaz çalışmıyor, kuyulardan sular çekilemediği için çiftçiler sulama yapamıyor ve yine mahsuller burada perişan olmuş. Geçen hafta okullar açıkken de eğitim verilemiyordu. Çünkü okullara su basılamıyordu elektrik olmadığı için. Yetkililerin bu durumu çözmesi, Mardin halkının mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların başlatılması gerekmekte.”

Mardin - Hüseyin Olgun