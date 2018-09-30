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30 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Mardin Valiliği'nden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

30 Eylül 2018, Pazar 12:17
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Dibek Mahallesi'nde, bölgede düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 09.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesine bağlı Dibek Mahallesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi açıklama yaptı. Mahallede sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; 30 Eylül 2018 Pazar günü saat 09.00 itibari ile ilimiz Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Dibek Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

DHA

Etiketler: mardin, nusaybin, sokağa çıkma yasağı
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