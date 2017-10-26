Mardin Valiliği uyardı: Gıda maddesi bırakmayın

Mardin Valiliğince, yayla evleri ve yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarının, yerleşim yerlerinden uzakta yayla evi ve yazlık olarak kullanılan konutlardan hırsızlık yaparak gıda ile benzeri yaşam malzemesi temin etmeye çalıştıkları belirtildi. İl genelinde yerleşim yerlerinden uzaktaki yazlık, bağ ve yayla evi ile benzeri şekilde kullanılan tüm yapılarda yiyecek ve içecek türü malzemelerin bırakılmaması hususunun terörle mücadele kapsamında önem taşıdığı bildirildi. Açıklamada, konuya duyarlılık gösterilmesinin beklendiği bildirildi. AA

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