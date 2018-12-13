Marketler bez çanta dağıtsın

1 Ocak itibariyle naylon poşetlerin 25 kuruşa satılacağını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bundan sonra vatandaşların yanlarında bez çanta ve file taşımayı bir yaşama şekli haline getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Palandöken, “1 Ocak’tan itibaren naylon poşetlerin 25 kuruş ücretli olması ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak’ta da yürürlüğe girecek. Naylon poşetlerin içine konulan ambalajsız yiyeceklere verdiği zarar, çevreye verdiği zarar bu uygulama ile artık azalacak. Gerçekten başarıyla uygulandığı takdirde çevremiz, ekonomimiz ve sağlığımız açısından çok olumlu geri dönüşleri olacaktır.” diye konuştu. Belediye ve marketlere bir defaya mahsus elini taşın altına koymalarını öneren Palandöken, “Ekonomik dalgalanmanın etkilerinden kurtulmaya başladığımız bu günlerde belediye ve zincir marketler bir defaya mahsus bez, file ya da kese kâğıdı gibi çevre dostu çantaları ücretsiz dağıtmalı. Tanesi 25 kuruştan küçük bir meblağ gibi görünse de genel olarak tüm ülke düşünüldüğünde büyük bir miktar.’’ dedi. AA

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