Marmara Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor

Çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sabah Edirne ve Kırklareli, akşam İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede, yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Trakya, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı ile kuzeybatı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bölgenin bazı kesimlerinde görülebilecek kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ile zirai don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.