Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Bölge sabah saatlerinde saatlerinde sağanak etkisi altında olacak Sıcaklığın 3 ila 5 derece artması beklenen bölgede, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden (50-80 km/sa) esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. AA

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