Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yağışın İstanbul ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığı Trakya'da 4 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı sağanak öngörülüyor. Gece saatlerinden sonra Trakya'da yer yer karla karışık yağmur beklenirken yağışın İstanbul ile bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, öğle saatlerinden sonra da kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölgede kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğinden görülebilecek bazı olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. AA

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