Marmara'da puslu bir hava bekleniyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara'nın doğusunda yer yer pus öngörülüyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer yer pus bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgenin doğusunda sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. AA

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