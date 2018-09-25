Marmara'da sıcaklık azalıyor; şiddetli rüzgar İstanbul'u olumsuz etkiledi!

İstanbul'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Bayrampaşa'da yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine devrildi.

Bayrampaşa'da, Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 38 JZ 058 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı. Araç sahibinin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ağaç kaldırıldı. Refüjdeki ağaç yola devrildi Fatih'te ise Vatan Caddesi'nde kuvvetli rüzgar refüjdeki bir ağacın yola devrilmesine neden oldu. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi Aksaray yönüne trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Devrilen ağacın iş makinesiyle yoldan kaldırılması sonrası trafik tekrar normale döndü. Marmara'da sıcaklık azalıyor Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda sağanak görülecek. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklenen bölgede, hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Kuvvetli yağış ile rüzgar beklenen bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor. İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak. UDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı. Kuzey Ege'de fırtına Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, gece yarısından bu yana etkili olan fırtına nedeniyle saat 10.00'da Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi. Gökçeada'dan Kabatepe'ye ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00'deki karşılıklı feribot seferleri de fırtına nedeniyle yapılamadı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını açıkladı. AA

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