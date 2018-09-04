Marmara'da yaz sıcaklığı devam edecek

Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. AA

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