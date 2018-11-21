Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

Marmara Denizi'nde rüzgarın 22 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın 22 Kasım Perşembe öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
AA