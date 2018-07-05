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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Marmara Denizi'nde gemiler çarpıştı

05 Temmuz 2018, Perşembe 08:54
Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi ile tankerin çarpıştığı, gemilerde hasar oluştuğu bildirildi.

Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi ile tanker çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Gammagas adlı tanker ile Ersoylar 1 isimli kuru yük gemisinin Sivriada açıklarında çarpıştığı bilgisi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kıyem-6 ve Kurtarma-6 sevk edildi. 

Tanker ile gemide küçük çapta hasara yol açan kazada ölü ya da yaralının bulunmadığı, kirlilik oluşmadığı belirtildi.

Kazaya karışan tanker, gece saatlerinde Küçükçekmece açıklarına çekildi.

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler römorkörler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

 

AA

Etiketler: İstanbul, Marmara, deniz, kaza, gemi
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