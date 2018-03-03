Marmara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklık Marmara Bölgesi'nde 6 ila 10 derece artacak. Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölge genelinin yağmur ile sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Yağışların, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğleden sonraya kadar zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Bölge genelinde beklenen kuvvetli yağış ile rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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