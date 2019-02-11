Marmara için sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis ile buzlanma ve don öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.