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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Marmara'nın doğusunda sağanak bekleniyor

18 Eylül 2018, Salı 11:30
Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olması beklenen bölgede, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

AA

Etiketler: Marmara, yağmur, hava
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