Marmara Üniversitesi'nin kafası karıştı, öğrenciler mağdur oldu

Marmara Üniversitesi resmi twitter hesabından yaptığı açıklamayla öğrencilerini daha fazla mağdur etti.
Bir çok fakültenin sınavlarına dakikalar kala Marmara Üniversitesi mağduriyeti önlemek için 9 Ocak Pazartesi günü yapılacak olan sınavların olumsuz hava koşulları nedeniyle birimlerin belirleyeceği ileri bir tarihe kadar ertelendiğini açıkladı. Marmara Üniversitesi resmi twitter hesabından yaptığı erteleme açıklamasından sadece 15 saat öncesinde ise sınavlarda herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını açıklamıştı.
ATILAN TWEET KALDIRILDI
Sosyal medyada artan tepki üzerine Marmara Üniversitesi resmi hesabından attığı ilk tweeti kaldırdı. Marmara Üniversitesi'nin açıklamaları şöyleydi:
SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜK
Marmara Üniversitesinin resmi Twitter hesabından açıklanan ertelenme haberine öğrencilerden büyük tepki geldi. Tepkilerin büyük kısmı ertelenmenin söz konusu olmadığı belirtildikten sonra sınavlara dakikalar kala ertelenme açıklamasının yapılmasından kaynaklanıyor. Özellikle sınava yetişmek için kötü hava koşullarında uzak mesafelerden yola çıkan, sınava girmek için okulda hazır bulunan ve sınavlarında başarılı olabilmek için sabaha kadar çalışan öğrenciler tepkilerini paylaşmaktan çekinmedi. Tepkilerden bazıları ise şöyle:
Hukuk Fakültesi öğrencisi @VeniVidiAmare adlı hesabından fakülte kantininde 100’den fazla kişinin beklediğini bildirdi ve fakülteden fotoğraf da paylaştı:
Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi @destlora adlı hesabından mağdur öğrencilerin fotoğrafını paylaşarak devam tweet’inde de sınav için yola çıkanları ve hava durumu tahminlerinin kullanılması gerektiğini de vurguladı:
Bir başka Marmara Üniversitesi öğrencisi ise @AydiinAyse adlı hesabından mağduriyetini şöyle ifade etti:
Başka bir Marmara Üniversitesi öğrencisi de @lydnurdd adlı hesabından tatil için aldığı bilete dikkat çekti:
TWİTTER GÜNDEMİNE GİRDİ
Öğrencilerin tepkilerini paylaşmaya devam etmeleri üzerine #marmararezaleti etiketi Twitter gündemine girdi. Tepkilerin büyümesiyle Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin ARAT resmi twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu:
Haber: Mustafa Sait Önal