Marmara Üniversitesi'nin kafası karıştı, öğrenciler mağdur oldu

Marmara Üniversitesi resmi twitter hesabından yaptığı açıklamayla öğrencilerini daha fazla mağdur etti.

Bir çok fakültenin sınavlarına dakikalar kala Marmara Üniversitesi mağduriyeti önlemek için 9 Ocak Pazartesi günü yapılacak olan sınavların olumsuz hava koşulları nedeniyle birimlerin belirleyeceği ileri bir tarihe kadar ertelendiğini açıkladı. Marmara Üniversitesi resmi twitter hesabından yaptığı erteleme açıklamasından sadece 15 saat öncesinde ise sınavlarda herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını açıklamıştı.

ATILAN TWEET KALDIRILDI

Sosyal medyada artan tepki üzerine Marmara Üniversitesi resmi hesabından attığı ilk tweeti kaldırdı. Marmara Üniversitesi'nin açıklamaları şöyleydi:

9 Ocak Pazartesi günü yapılacak olan sınavlar,olumsuz hava koşulları nedeniyle birimlerin belirleyeceği ileri bir tarihe kadar ertelenmiştir — Marmara Üniversitesi (@marmaraunv) 9 Ocak 2017

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜK

Marmara Üniversitesinin resmi Twitter hesabından açıklanan ertelenme haberine öğrencilerden büyük tepki geldi. Tepkilerin büyük kısmı ertelenmenin söz konusu olmadığı belirtildikten sonra sınavlara dakikalar kala ertelenme açıklamasının yapılmasından kaynaklanıyor. Özellikle sınava yetişmek için kötü hava koşullarında uzak mesafelerden yola çıkan, sınava girmek için okulda hazır bulunan ve sınavlarında başarılı olabilmek için sabaha kadar çalışan öğrenciler tepkilerini paylaşmaktan çekinmedi. Tepkilerden bazıları ise şöyle:

Hukuk Fakültesi öğrencisi @VeniVidiAmare adlı hesabından fakülte kantininde 100’den fazla kişinin beklediğini bildirdi ve fakülteden fotoğraf da paylaştı:

@marmaraunv bu kadar insan boşa geldi dün hava güneşliydi zaten haklısınız pic.twitter.com/jsgQrLgI9k — Oğuzların Demir Boyu (@VeniVidiAmare) 9 Ocak 2017

Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi @destlora adlı hesabından mağdur öğrencilerin fotoğrafını paylaşarak devam tweet’inde de sınav için yola çıkanları ve hava durumu tahminlerinin kullanılması gerektiğini de vurguladı:

@marmaraunv Bunca insan size hakkını haram etse hiç bir şekilde kurtulma şansınız yok sevgili üniversitem pic.twitter.com/bObhjc0IhD — dilara deveci (@destlora) 9 Ocak 2017

Bir başka Marmara Üniversitesi öğrencisi ise @AydiinAyse adlı hesabından mağduriyetini şöyle ifade etti:

@marmaraunv rektör, arabası otoparktan çıkmayınca anladı galiba gelemiyceğimizi.. — AA (@AydiinAyse) 9 Ocak 2017

Başka bir Marmara Üniversitesi öğrencisi de @lydnurdd adlı hesabından tatil için aldığı bilete dikkat çekti:

@marmaraunv yanan uçak biletimin parasını rektör bey verecek mi ? Ya da uyumadığım 20 saati geri versede olur. 😑 — ilayda nur dede (@lydnurdd) 9 Ocak 2017

TWİTTER GÜNDEMİNE GİRDİ

Öğrencilerin tepkilerini paylaşmaya devam etmeleri üzerine #marmararezaleti etiketi Twitter gündemine girdi. Tepkilerin büyümesiyle Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin ARAT resmi twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu:

1. Sevgili Öğrencilerimiz,

Yönetim olarak,meteorolojinin verilerini dikkate alarak bugünkü sınavların ertelenmiyeceğini duyurmuştuk. — Emin Arat (@eminarat) 9 Ocak 2017

2.Ancak sabah saatlerinde aniden meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavları gecikmeli olarak ertelek zorunda kaldık. — Emin Arat (@eminarat) 9 Ocak 2017

3.Yaşanan bu olumsuzluktan dolayı tüm öğrencilerimizden özür dileriz. — Emin Arat (@eminarat) 9 Ocak 2017

Haber: Mustafa Sait Önal