Marmaris açıklarında deprem

Marmaris açıklarında saat 05.40'ta Richter Ölçeği'ne göre 4.4 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 05.40'ta Akdeniz'de Marmaris açıklarında gözlemlendi. Denizin 41.89 kilometre derinliğinde gözlemlenen depremin Marmaris'e uzaklığı ise 26 kilometre olarak kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre, 4.7, derinliğini ise 76.7 kilometre olarak bildirdi. DHA

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