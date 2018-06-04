Mâşaallah, Bârekallah...

İnci kefalinin yolculuğu su altı kamerasında böyle görüntülendi.

Dünyada sadece Van Gölü'nde gözlemlendiği belirtilen ve yılın belli döneminde İlahi sevk ve yönlendirme ile üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç ettirilen inci kefalinin yolculuğu izleyenleri tefekküre sevk ediyor.

İnci kefalinin zorlu yolculuğu, su altı kamerasıyla kayda alındı...

Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da İlahi bir yönlendirme ve ilham ile zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Balık göçünün yoğun yaşandığı Erciş ilçesindeki Deliçay ve Muradiye ilçesindeki Balık Bendi, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

İnci kefallerinin üreme dönemlerinde tuzlu ve sodalı gölden tatlı sulara yaptığı göç, Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.

İnci kefalinin üreme döneminde gerçekleştirdiği zorlu yolculuğu kaydetmek ve bununla ilgili yeni bilgiler elde etmek amacıyla su altında çekimler yapan Ceylan, yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün 600 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu ve bu kadar uzun yıllık sırları küçük çabalarla ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

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İlgi odağı olan zorlu yolculuk... Kim öğretmiş ve nerede öğrenilmiş?

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"Ne kadar güzeldir" deme!

''Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle ((bir şeyin kendisini değil de, san'atkarını, ustasını, sahibini bilip tanıtan mana)) sev; mânâ-yı ismiyle ((birşeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası)) sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur.''

Risale- Nur, Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf

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Van Gölü'nün sırları...

Van Gölü'nün içinde barındırdığı kültürel değerleri ve gölde yaşayan tek balık türü inci kefalini sürekli görüntüleyip tanınır hale getirmeye çalıştıklarını dile getiren Ceylan, "Bu değerleri dünyaya da duyurmaya başladık. Yakın tarihte Van Gölü'nün Adilcevaz'daki derinliklerinde Urartular dönemine ait olduğunu tahmin ettiğimiz bir kale bulduk. Bu kaleyi National Geographic, 2017'nin en önemli keşifleri arasında gösterdi. Birçok dünya televizyonunda yankı buldu. Yine geçen yıl Deliçay'da çektiğimiz inci kefali görüntülerini kısa film olarak Çek Cumhuriyeti'nde (Çekya) düzenlenen uluslararası bir film festivaline göndermiştik. Bu görüntülerimiz de burada birincilik aldı. Bu birincilik sonrası çok sayıda Avrupalı filmci ve belgeselci benimle irtibata geçti. Van'a gelip bu güzellikleri yerinde, burayı tanımak ve görüntülemek istiyorlar. Yine önceki yıllarda Van Gölü'nde Rus işgalinden kalma bir batık gemi bulduk. Dolayısıyla aslında Van Gölü bize sırlarını aralamaya devam ediyor." diye konuştu.



Bu sene geçmiş yıllara göre suyun debisinin yüksek olduğunu belirten Ceylan, "İnci kefalinin çok güzel görüntülerini çektik. Sonuçta 'Yılgınlık yaşıyorsanız inci kefalinin mücadelesini örnek alın' diye bir söz vardır. İnci kefali üremek için gerçekten inanılmaz bir mücadele veriyor. Tatlı su onun için yaşam demektir. Bu tatlı suyun da buraya akıyor olması sevindirici bir olay." ifadelerini kullandı.

Ceylan, bu süreçte kendisine destek veren dalgıçlar Mehmet Fatih Çelikel, Serkan Ok, Cumali Birol, gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftçi ve yetkililere teşekkür etti.