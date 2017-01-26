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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Mehmetçik - 30 derece soğukta...

26 Ocak 2017, Perşembe 11:36
Mehmetçik Türkiye- Irak- İran sınırının kesiştiği karlarla kaplı dağlarda sıfırın altında 30 derece soğuk ve metrelerce karda terör mücadelesini sürdürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Tekeli 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi'nde görev yapan Hudut Kartalı olarak adlandırılan Mehmetçiğin çetin kış koşullarındaki mücadelesine DHA muhabirleri de tanık oldu. Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın bölgede kış üslenmesine ve kaçakçılık ticaretine darbe vurdu. Irak'taki Hakurk, Kalereş ve Ari kamplarından gelen PKK'lı teröristlerin geçişine izin vermeyen 2807 rakımdaki Hudut Kartalları, sık sık hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor.

Tekeli 34'üncü Hudut Tugayı 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi, hudut güvenliğini sağlamak, terörle ve örgütün finans kaynağı kaçakçılıkla mücadele etmek maksadıyla 2 Mayıs 2016'da 2807 rakımda adeta kartal yuvasını andıran Mirgesav Dağı üzerine kuruldu. Özellikle Kuzey Irak'taki Hakurk, Kalereş ve Ari kamplarındaki PKK'lı teröristlerin Türkiye topraklarına Şemdinli İlçesi üzerinden giriş yaptığı önemli güzergahlardan biri olan Berekeşk, Masure Yaylaları ile Yiğitler hattını Hudut Kartalları kapatınca, teröristlerde alan hakimiyetini kaybetti.

ŞEYTAN ÜÇGENİNDE AMANSIZ MÜCADELE

PKK'lı teröristlerin en küçük hareketinin bile takip edildiği, Türkiye İran ve Irak'ın sıfır noktasında 'Şeytan Üçgeni' olarak bilinen noktadaki Mirgesav Üs Bölgesi'nde, özel eğitimli Mehmetçikler dosta güven düşmana korku veriyor. Geçiş güzergahları Mehmetçikler tarafından kapatılan PKK'lıar, kış üslenmesini yapmaya çalıştığı dağlarda da barınamıyor. Bölgeye ağır silahlar yerleştirip mağaralar yapmaya çalışan PKK'lılara karşı amansız bir mücadele yürütülüyor.

EN KÜÇÜK HAREKETTE BOMBA YAĞIYOR

Stratejik öneme sahip bölgede insansız hava araçları görüntü alırken, üs bölgesinde de son teknolojik cihazlarla gece- gündüz gözetleme yapılıyor. Elde edilen görüntüler üzerine PKK'lı teröristlerin bulunduğu noktalar zaman zaman Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve üs bölgesindeki ağır silahlarla yoğun bir şekilde atış altına alınıyor.

KAÇAKÇILIK ÖNLENİNCE SIK SIK ÇATIŞMA YAŞANDI

Üs bölgesinin kurulmasından sonra geçişleri kapatılan ve kıskaca alınan PKK'lı teröristler ile Mehmetçikler arasında sık sık sıcak temas sağlandı. Örgütün finans kaynağı olan kaçakçılık önlenince PKK'lılarla yaşanan yoğun çatışmalarda Mirgesav Üs Bölgesi'nde 5 şehit verildi. Çatışmalarda çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Üs bölgesine, kurulduğu tarihten itibaren 3 sızma girişimi yapılırken, 48 havan, 74 Doçka ve Kanas saldırısı oldu. Ancak Mehmetçiğin anında karşılık vermesiyle PKK'lı teröristler amacına ulaşamadı.

EKSİ 30 DERECE METRELERCE KAR

İlk defa kış mevsiminde kalınan Mirgesav Üs Bölgesi'nde, Mehmetçik terörle birlikte kaçakçılık ve doğayla da mücadele ediyor. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 30 dereceye kadar düştüğü 2807 rakımlı üs bölgesine metrelerce kar yağdı. Kara gömülen üs bölgesinde Mehmetçik mevziler arası irtibatı metrelerce karı açarak yaptıkları kar tünelleriyle sağlıyor. Bölgeye asker ve mühimmat sevkiyatı ise helikopterlerle yapılıyor.

DHA

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