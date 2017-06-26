"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

'Mehmetçikler'den ailelerine bayram mesajı...

26 Haziran 2017, Pazartesi 12:59
Van'ın Özalp ilçesinin İran sınırında görevli Mehmetçikler, oluşturdukları "Bayramda rahat uyu anne" yazısı ile ailelerine bayram mesajı gönderdi.

İran sınırında 2375 rakımlı Koçkıran Hudut Karakol Komutanlığında vatan savunması için görev yapan Mehmetçik, bayram sevincini komutanları ve silah arkadaşlarıyla paylaştı. 

Bayramda da görevlerinin başından ayrılmayan ve bölgede adeta kuş uçurtmayan Mehmetçiklerin her biri bir harf taşıyarak "Bayramda rahat uyu anne" yazısı oluşturup, ailelerine mesaj iletti.

Mehmetçik ailesiyle görüntülü görüştü

Verilen bayram mesajının ardından Mehmetçik, komutanlarının telefonu ile ailelerini görüntülü arayarak bayramlaştı.

Samsunlu Piyade Onbaşı Oğuzhan Demir, annesi Havva ve babası Mahmut Demir ile telefonda görüşerek, hiçbir sıkıntısı bulunmadığını, vatan için nöbeti başında olduğunu belirtti.

Demir, ailesini çok özlediğini ancak bu özlemini ailesi gibi gördüğü komutanlarının ve silah arkadaşlarının desteği ile giderdiğini ifade etti.

Karakoldaki askerlerin bayramını kutlayan Demir'in anne ve babası, oğullarına anne baba şefkati gösteren komutanlarına teşekkür etti.

Çocuklarıyla görüntülü görüşme fırsatı verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren baba Demir, "Oğlumun yanındaymışım gibi mutlu oldum. Şükürler olsun Allah'a ki gözümüz arkada değil. Onun vatani görevini yapması bizim gururumuzdur, şeref duyuyoruz. Şükürler olsun." dedi.

Oğluyla telefonda bir süre hasret gideren anne Demir de iki oğlunun da şu an asker olduğunu ve bunun haklı gururunu yaşadığını söyledi.

"Tehditlere karşı daima göreve hazırız"

5. Hudut Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen İsmail Özcan, karakolun Çadır Tepe üzerinde bulunduğunu ifade etti.

Bölgede iklim şartlarının özellikle kışın çok ağır olduğunu anımsatan Özcan, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz mevki halen iç güvenlik bölgesidir. Bu zor koşullar altında dahi yüce Türk devletimiz yeni tip karakol inşa ederek personelin daha emniyetli bir ortamda görev yapmasını sağlamıştır. Ayrıca karakollarımızda 24 saat sıcak su, taze meyve sebze ikmali yapılarak ihtiyaçlarımız sınırsızca karşılanmaktadır. 'Hudut bir milletin namus ve şerefini korunduğu yerdir' bilinci ile personelimiz her türlü hava ve arazi şartlarında ülkemize gelebilecek tehditlere karşı daima göreve hazırdır."

"Bu kutsal görevi yapmaktan gurur duyuyorum"

Bir ay sonra terhis olacak Piyade Çavuş Ertan Yılmaz da görevini yeni gelen arkadaşlarına devredeceğini söyledi.

Arkadaşlarının da bu onurlu görevi hakkıyla yerine getireceklerinden şüphesi olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Hudut kartalları olarak bu güzel vatanda böyle kutsal bir görevi yapmaktan gurur duyuyorum. Aileme kavuşmanın sevinci ile buradaki silah arkadaşlarımdan ve bu onurlu görevden ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum. Bana yine ihtiyaç duyulursa, üzülme vatan çağırırsan yine gelirim." diye konuştu.

Erbaş ve erlerin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığı karakolda Mehmetçik'e bayram tatlısı da ikram edildi.

AA

Etiketler: iran, van
Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    118. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKPM toplantısında dikkat çeken öneri: ''Nefrete ve Korkuya Hayır''

    Sivas'tan üzücü haber: Askeri araç kaza yaptı; şehit ve yaralılar var!

    750 metre omuzlarda taşındı...

    Kılıçdaroğlu'nun iddiasıyla ilgili açıklama: Bu açık bir yalan çok açık bir iftiradır

    Siyasi partiler bayramlaştı: ''Umarım OHAL'in süresi uzatılmaz''

    Elazığ'dan acı haber!

    Dikkat: 20 milyon kişinin hesap bilgilerini elde etmişler!

    'Adalet' yürüyüşü 12. gününde: ''Bu bizi derinden yaraladı''

    Bayrama bir gün geç girdiler

    İran'dan dikkat çeken ''Katar'' açıklaması

    Ege'de yine deprem!

    Dünyada bir ilk daha gerçekleşti

    Trabzon'da terör saldırısı: ''İki asker de ayağından yaralandı''

    Eski Bakan Ertuğrul Günay: Adalet bütün toplumun talebi

    İspanya'da alarm durumu: 2 bin kişi tahliye edildi!

    Yeni Asya’yı hapishanede okumamızı yasakladılar

    Herkes için adalet

    İsrail faşist bir devlete dönüşüyor

    Ölü sayısı 148'e yükseldi!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Yeni Asya’yı hapishanede okumamızı yasakladılar
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman kendi yerine şahıs bıraktı mı?
    Genel

    Eski Bakan Ertuğrul Günay: Adalet bütün toplumun talebi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yıldız Mahkemesi’nden Mahkeme-i Kübrâya
    Fatih Yargı

    Ferruh Taşkıran kardeşimin ardından
    Mehmet KARA

    Yeni bir formül mü?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tavandaki gerginlikler tabana da sirayet ediyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bayram
    Genel

    Herkes için adalet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.