Melen Barajı tamamlanamıyor

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacağı iddiasıyla 4 yıl önce yapımına başlanan Melen Barajı için 1 buçuk milyar TL harcandı, ancak baraj hâlâ tamamlanmadı.

Zeminin hassas olması dolayısıyla barajın gövdesinde oluşan çatlaklar su tutma işlemini engelliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994 yılında İSKİ İstanbul Master Planı ile ortaya çıkan projede, kamulaştırma bedeliyle birlikte 1 buçuk milyar TL harcanmasına karşın henüz ilerleme sağlanamadı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından projesi çizilen ve Melen Çayı üzerinde yükselen baraj tamamlandığında, İstanbul’un yıllık ihtiyacının yüzde 75’ine denk gelen 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edileceği iddia edildi. Açılışı dört kez ertelendi. BirGün’ün haberine göre, tektonik bir ova olması dolayısıyla eleştirilerin odağı haline gelen bölgede zeminde iyileştirme çalışmaları yapılmadığı için barajın gövdesinde çatlaklar oluştuğu bildirildi. Zemin iyileştirme çalışmaları yapılması gereken baraj, şu an beklemede tutulurken iyileştirme çalışmalarının maliyetinin ise en az 500 milyon TL olduğu ifade ediliyor.

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