Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi

Mersin'in Aydıncık ilçesi yakınlarında çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 polis, yaralılara müdahale etmek için kaza yerine giden ambulansın devrilmesi sonucu da 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Anamur ilçesindeki programını takip etmek üzere Mersin kent merkezinden ilçeye giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 33 D 3412 plakalı otobüs, Aydıncık ilçesi Gilindire Mağarası civarında aşırı yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada araçta bulunan polis memurlarından 9'u yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Öte yandan, kaza yerine gitmekte olan 112 Acil Servis ambulansı yağış nedeniyle devrildi. Yaralanan 3 sağlık görevlisi de meslektaşları tarafından Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaymakam yaralıları ziyaret etti Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ile Silifke İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk, yaralı polisleri ve sağlık görevlilerini hastanede ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kazada yaralanan polis memuru Osman Dinç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Buna şükür, bir an önce iyileşip görevimize dönmek en büyük isteğim." dedi. Bunun üzerine Kaymakam Cinbir de "Bu sözü ancak kahraman Türk polisi söyler. Bu görev aşkı ve bilinciyle sahip olduğu ekip anlayışıyla her zaman Türk milletinin hizmetinde olan Türk polisi gururumuz ve güven kaynağımızdır. Allah sizleri ve polis teşkilatımızı benzer kazalardan korusun. Sizlere acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı. AA

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