Mersin'de menfez köprü çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iki mahalle arasında geçişi sağlayan menfez köprü çöktü. Kent merkezinde ise ev ve iş yerlerini su bastı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Müğlü Mahallesi'nden geçen dere taştı.

Taşkın dolayısıyla yer yer toprak kaymasının meydana geldiği bölgede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yürütüldü.

Aynı bölgede Üzümlü Mahallesi ve Mezitli ilçesinin Tol Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan menfez köprü taşkın nedeniyle çöktü.

Köprünün çökmesi nedeniyle iki mahalle arasında ulaşım sağlanamıyor.

Üzümlü Mahallesi Muhtarı Mustafa Başbilen, köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bölgede ulaşımın sağlanabilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Mersin'deki sağanak nedeniyle su basan ev ve iş yerlerinde, Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından tahliye ve temizlik yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle evlerini su basan ailelere ulaştı.

Su basan ev, okul, cami ve iş yerlerinin bulunduğu Camişerif, Gündoğdu, Siteler gibi merkez mahallelerde iş makineleri ile tahliye yapan ekipler, Adanalıoğlu, Kazanlı ve Yenitaşkent bölgesinde bulunan su kanallarının taşmasını önlemek için de kepçe yardımıyla temizlik ve ıslah çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine mahallelerde su baskınına müdahale ediyor.

Sahada görevli olan ekiplere destek amacıyla Park Bahçeler ile Çevre Koruma müdürlükleri ekipleri de hazır bekletiliyor.

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören vatandaşların yanında olduklarını, yaraların sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için Kaymakamlık ve belediye olarak her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmek için gayret edeceklerini ifade eden Pamuk, şunları kaydetti:

"Halkımızdan gelen talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözümlenmesi için sahada görevli ekip sayısını artırdık. Ekiplerimiz de teyakkuzda. Bütün ekiplerimiz, aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınlarından zarar gören mahalle sakinlerimizin hizmetinde. Su ve çamur tahliyesiyle temizlik çalışmaları büyük bir gayret ve titizlikle sürmektedir."