Mersin'de operasyon: 24 gözaltı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP il ve ilçe teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il ve ilçelerde huzur ve güvenin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi amacıyla terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Mersin Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü adına kırsal alan kadrosuna eleman temin ettikleri, örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, geçmiş tarihlerde eylemci grupları yönlendirerek sokak olaylarını kışkırttıkları, örgütü sahiplenici ve övücü eylemler düzenledikleri, sokak eylemleri yaparak molotofkokteyli saldırı hazırlığında bulundukları tespit edilen 24 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Mersin HDP il ve ilçe teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, terör örgütü propagandası içeren çok sayıda kitap, dergi, örgütü sembolize eden bez parçası, 2 ruhsatsız av tüfeği, 65 değişik çaplarda fişek ve dijital malzemeler elde geçirildi.