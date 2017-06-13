Mersin'de operasyon: Gözaltılar var!

Mersin'de, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılan okullarda öğretmenlik yaptıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve şüpheli şirketlerde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. AA

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