Mersin'den üzücü haber!

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde öldü. Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, minibüste toplam 26 kişinin bulunduğu iddia edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA