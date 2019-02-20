Mersin'den üzücü haber!

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde öldü. Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada, minibüste toplam 26 kişinin bulunduğu iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA

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