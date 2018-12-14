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Mersin'in doğal gazı kesildi

14 Aralık 2018, Cuma 23:50
Mersin'de bir kavşakta yapılan alt geçit çalışmalarında ana boru hattının delinmesi nedeniyle kent genelinde gaz kesintisi yaşanıyor.

Merkez Toroslar ilçesinde yer alan Anıt Kavşağı Projesi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili firmaya yaptırılan kazık çakma çalışmaları sırasında iş makinesiyle doğal gaz ana dağıtım borusu delindi.

Durumun bildirildiği Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri ile polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, Aksagaz yetkilileri de gaz akışını kesti.

Onarım çalışması nedeniyle kent genelinde abonelere doğal gaz verilemeyeceğine yönelik bilgilendirme mesajları gönderildi.

"Çok hızlı bir şekilde tadilatı yapıp, gaz vermeyi planlıyoruz"

Aksagaz Mersin Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, alt yapı çalışmaları gerçekleştiren firmanın ana boruya hasar verdiğini bildirdi.

Ekiplerin hemen olaya müdahale ettiğini anlatan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Çok hızlı bir şekilde tadilatı yapıp, gaz vermeyi planlıyoruz. Abonelerimizden isteğimiz kombilerini kapatmaları ve bizden gelecek habere göre hareket etmeleri. Adana, Osmaniye ve Hatay ekipleri de geldi hazır bekliyorlar. Hızlı bir şekilde önce hastaneler ve kamu kuruluşlarına bir an önce gaz vermeye çalışıyoruz. Hastanelerimiz için de başka bölgelerden takviye yapmaya çalışıyoruz. Sorunu kısa zamanda çözeceğiz. Bu akşam sorunu çözmeye ve yarından itibaren gaz vermeye başlayacağız."

AA

Etiketler: merin, doğakgaz
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