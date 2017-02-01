Meslekten atılan Başbakanlık röportörü Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne’nin Meriç ilçesinde Gülen soruşturması kapsamında Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimindeki raportörlük görevinden ihraç edilen 35 yaşındaki Mustafa Özdemir, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı.

Meriç ilçesi'ne bağlı Küplü Beldesi'nde ki 2'nci derece askeri yasak bölgede devriye gezen Jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışan 1 şüpheli yakaladı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede Mustafa Özdemir olduğu belirlenen şüphelinin Gülen soruşturması kapsamında Eylül 2015'te Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme biriminde raportörlük görevinden ihraç edildiği ortaya çıktı. Başbakanlık'tan önce ASELSAN ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda da görev yaptığı belirlenen Özdemir gözaltına alınarak savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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