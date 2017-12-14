Meslekten ihraç edilen 4 öğretmen hakkında karar

Kastamonu'da, Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 4 öğretmen hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakan Doğan ve Latif Yaman ile tutuksuz yargılanan İsmail Çalış ve Hayati Tarhan katıldı. Sanıklar suçlamaları reddederek bearetlerini istedi. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında 3 kişinin "silahlı terör örgütü üyesi olmak", Hayati Tarhan'ın ise "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardımdan" cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla Latif Yaman'a 9 yıl, Hakan Doğan'a 7 yıl 6 ay, İsmail Çalış'a 6 yıl 3 ay, Hayati Tarhan'a ise "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardımdan" 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. AA

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