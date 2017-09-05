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5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

Meteoroloji, Batı Akdeniz'i uyardı

05 Eylül 2017, Salı 15:05
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Kumluca açıklarında halen batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esen rüzgarın, öğleden sonra 7 ila 8 kuvvetinde (saatte 60-80 kilometre) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın yarın akşam etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli davranması gerekiyor.

AA

Etiketler: meteorolıji, fırtına, batı akdeniz
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