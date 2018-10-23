Meteoroloji'den 11 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 11 il için sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı olarak sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 1, Kars'ta 2, Ağrı'da 3, Erzurum'da 5, Iğdır'da 8, Erzincan ve Tunceli'de 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 21, Tunceli'de 19, Erzincan'da 18, Kars ve Ağrı'da 15, Ardahan'da 14 ve Erzurum'da 13 derece olacak.