Meteoroloji'den 15 ile önemli uyarılar

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde başlayacak rüzgarın, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına, bugün 11.00 ile 20.00 saatleri arasında etkili olacak. Vatandaşlardan, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olmaları istendi. Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor Bu arada, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçmesi beklenen bölgede, öğle saatlerine kadar Erzincan geneli, Erzurum'un güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli yağmur olacağı tahmin ediliyor. AA

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