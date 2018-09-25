Meteoroloji'den 3 bölgeye ''kuvvetli fırtına'' uyarısı!

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi'nde bu gece ve yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi'nde fırtına beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde de yarın kuzeydoğudan kuvvetli esmesi beklenen rüzgar, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren aynı yönden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Kuzey ve Orta Ege'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren şiddetini arttırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-95 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey ve Orta Ege'deki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cuma öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu. AA

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