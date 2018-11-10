Meteoroloji'den 3 bölgeye yağış uyarısı!

Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu'da yarın yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusnua göre, yarın Marmara'da Kırklareli çevreleriyle İstanbul'un kuzey kıyılarının hafif yağışlı olacağı öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi'nde Hatay çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da yarın öğleden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor. AA

Okunma Sayısı: 328

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.