Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, akşam saatlerinden sonra ise Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan ve Iğdır'da yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Ardahan'da 3, Kars'ta 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Erzincan'da 13, Iğdır'da 12, Kars, Ağrı ve Erzurum'da 8, Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma, don ve sise karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.