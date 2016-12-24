Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da bugün aralıklarla yağmur yağacak.

Kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.Meteoroloji, cumartesi öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren Kars ve Erzurum'un güney ilçelerinde, Ağrı çevresinde ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olacağı anlatılan açıklamada, kar yağışının aynı kentlerde pazar günü de aralıklı devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, kar yağışı ve tipi şeklindeki olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.