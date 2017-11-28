Meteoroloji'den 5 ile buzlanma ve don uyarısı!

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, öğleden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl yağmurlu, Adıyaman ise sağanak yağışlı olacak.

Yağışların akşam saatlerinden sonra Tunceli ve Bingöl'de karla karışık yağmur, geceden sonra yükseklerde yoğun kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Bölgede hava sıcaklıklarının ise 1-2 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olabileceğinden, vatandaşların ve yetkililerin yaşanabilecek ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranması gerekiyor.