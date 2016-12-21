Meteoroloji'den 5 ile uyarı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava Elazığ'ın batı ve güney kesimleri ile Malatya'da kar yağışlı, Adıyaman'da yağmur ve kar yağışlı, yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurlu, Bingöl ve Tunceli'de ise parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklıkların 1-3 derece artacağı bölgede rüzgar, Adıyaman'da kuzeydoğu, diğer illerde doğu ve güneydoğundan hafif ve orta kuvvette esecek. Bu illerde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile yer yer sis ile pus bekleniyor. Vatandaşlar ve yetkililerin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. AA

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