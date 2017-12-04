Meteoroloji'den 5 ile uyarı!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir, yarın soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Yağmur şeklinde başlayacak yağışlar, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönüşecek. Yağışların çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da yağışla birlikte yarından itibaren 12 ile 16 derece azalması da bekleniyor. Soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde daralma ve ulaşımda aksamalara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi. AA

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.