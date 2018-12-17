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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Meteoroloji'den Antalya ve Muğla'ya bir uyarı daha

17 Aralık 2018, Pazartesi 16:32
Antalya'da ve Muğla'da etkili olan sağanağın yer yer devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, yaptığı açıklamada, Antalya ve Muğla için cuma günü kuvvetli yağış uyarısında bulunduklarını hatırlattı.

 

Son 24 saatte metrekareye Döşemealtı'nda 194, kent merkezinde 165, Serik'te 83, Kumluca'da 49, Aksu ve Kemer'de 48 kilogram yağış düştüğünü belirten Öztürk, öte yandan metrekareye Muğla merkezde 84, Ula'da 167, Marmaris'te 84, Yatağan'da 70, Milas'ta da 57 kilogram yağış düştüğünü aktardı.

Bu yağışlarla uzun yıllar aralık ayı yağış ortalamasının yakalandığını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Son 4 yılın en yağışlı aralık ayı gerçekleşiyor. Yağışlar bugün için Antalya merkez ve doğu ilçelerinde (Aksu, Serik ve Manavgat) görülecek. Yarın bölgemiz yeni bir yağış sisteminin etkisi altına girecek. Yağışlar Muğla ve Antalya'da salı ve çarşamba günleri yer yer etkili olabilecek. Fakat hasara sebep olabilecek şiddette bir yağış beklemiyoruz. Perşembe gününden pazara kadar yağışlar yavaş yavaş kesilecek."

Meteorolojiden uyarı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. 

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısıyla Karaman, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kars, Ardahan, Hakkari, Van, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Muğla, Aydın ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış öngörülüyor. 

Batı Akdeniz'de sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle, Kemer ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İki gündür devam eden ve gece şiddetini artıran yağmurda, Kemer ilçesi Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerinde sel ve su taşkınları meydana geldi.

Sel suları bazı ev ve iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi. Sel nedeniyle 2 araç sürüklendi. Bazı ağaçlar kökünden söküldü, evlerin duvarları yıkıldı. 

İlçede herhangi bir can kaybı olmadığı belirtilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi, itfaiye ve kara yolları birimleri ile emniyet ve jandarma ekipleri zor durumdaki vatandaşlara yardım etti, ev ve iş yerlerindeki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı. 

Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerini birbirine bağlayan köprü, çamur ve ağaç parçaları nedeniyle bir süre kullanıma kapatıldı. Belediye ekipleri köprüde temizlik çalışmalarına başladı.

Evi ve aracı selden zarar gören mahalle sakinlerinden Mukaddes Menekşe, gece saatlerinde sel sularının birden geldiğini, evde mahsur kaldıkları için yetkililerden yardım istediklerini ve iş makineleriyle çıkarıldıklarını anlattı. Menekşe, "Ev ve aracımız kullanılamaz hale geldi. Zararımız çok büyük, büyük korku yaşadık." diye konuştu.

Öte yandan, kuvvetli yağış nedeniyle ilçedeki tarım arazileri de kısmen sular altında kaldı.

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu, antalya, muğla
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