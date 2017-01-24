"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Meteoroloji'den dikkatli ve tedbirli olun uyarısı!

24 Ocak 2017, Salı 15:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı kesimlerde devam eden yağışların, geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Meteoroloji kar yağışı için saat verdi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/meteoroloji-kar-yagisi-icin-saat-verdi_421859

Kar, yağmur, dolu; gelmiyor gönderiliyor, yağmıyor yağdırılıyor...

Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur'da Cenab-ı Hakk'ın zerrelerden yıldızlara kadar tecelli eden ismlerini ve azim tasarrufatını tefekkür etmeye devam ediyoruz.

'İlimlerin esası, ilimlerin şâhı ve padişahı, imân ilmidir.' hakikati çerçevesinde Kainat Kitabı'nda gerçekleştirilen herşeye mana-i harfiyle bakarak eserden sanatkara yönelerek Cenab-ı Hakk'a ulaşıyor, nazarlarımızı Esma-ül Hüsna'sının tecellilerine çeviriyoruz...

Özetle diyebiliriz ki; Hissiz, şuursuz olan kar, yağmur, dolu, toprak, otlar, ağaçlar ve benzeri nice sebep bizlere şefkat edip, rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından, su gelmiyor, gönderiliyor; toprak kendi kendine açılmıyor; Birisi o kapıyı açıyor, nimetleri ellerimize veriyor, meyveler, hububatı yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan, onlar bir Hakîm-i Rahîmin perde arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki, nimetlerini onlara takmış, zîhayatlara uzatıyor.

Tefekkür haberinin devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kar-yagmur-dolu-gelmiyor-gonderiliyor-yagmiyor-yagdiriliyor_410925

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu, yağış
Okunma Sayısı: 343
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye davayı kazandı: İran'dan Türkiye'ye 'doğalgazda indirim' kararı!

    Süleymaniye Camiinin imareti çöp deposu olmuş!

    750 bin sivilin güvenliği tehlikede!

    Meteoroloji'den dikkatli ve tedbirli olun uyarısı!

    Merkez Bankası'ndan faiz kararı

    "Referandumdan 'Evet' çıkarsa terörün sesi kesilir" açıklamasına tepki gösterdi

    Şehit Ömer Halisdemir'le son konuşmasını anlattı...

    Cazibe Merkezleri desteklerini açıkladı

    ''Kıraathanelerde 10 binlerce işsiz genci bulabilirsiniz''

    Önemli gelişme: Suriye görüşmelerinde 'ateşkes' konusunda uzlaşıldı

    İngiltere Komisyonundan ''15 Temmuz'' değerlendirmesi

    Kurtulmuş'tan ''ortak (AKP ve MHP) referandum kampanyası'' açıklaması

    Ortaköy vahşetini gerçekleştiren teröristle ilgili son durum?

    Dolar ve Euro'da son durum!

    Görevinin son saatlerinde Filistin'e 221 milyon dolar yardım iddiası

    Yetmez: AB baskısı, OHAL'de bazı geri adımlar attırdı

    Beyaz Saray Sözcüsünden Filistin ve İsrail'i ilgilendiren önemli açıklama

    Hükümete Mavi Marmara davası

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yetmez: AB baskısı, OHAL'de bazı geri adımlar attırdı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya Risale-i Nur’un medyadaki dilidir
    Cevher İLHAN

    “Tek adamlık” sistemi
    Genel

    Hükümete Mavi Marmara davası
    Genel

    İngiltere Komisyonundan ''15 Temmuz'' değerlendirmesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öncelik şahısta mı, prensipte mi olmalı?
    Atilla YILMAZ

    Yılmaz Erdoğan’la “Kızıl Korku”
    Genel

    Görevinin son saatlerinde Filistin'e 221 milyon dolar yardım iddiası
    Caner KUTLU

    Özgürlük harekettedir
    Ahmet BATTAL

    Taş gibi yumurta!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.