Meteoroloji'den dikkatli ve tedbirli olun uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı kesimlerde devam eden yağışların, geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor. Meteoroloji kar yağışı için saat verdi Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/meteoroloji-kar-yagisi-icin-saat-verdi_421859 Kar, yağmur, dolu; gelmiyor gönderiliyor, yağmıyor yağdırılıyor... Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur'da Cenab-ı Hakk'ın zerrelerden yıldızlara kadar tecelli eden ismlerini ve azim tasarrufatını tefekkür etmeye devam ediyoruz. 'İlimlerin esası, ilimlerin şâhı ve padişahı, imân ilmidir.' hakikati çerçevesinde Kainat Kitabı'nda gerçekleştirilen herşeye mana-i harfiyle bakarak eserden sanatkara yönelerek Cenab-ı Hakk'a ulaşıyor, nazarlarımızı Esma-ül Hüsna'sının tecellilerine çeviriyoruz... Özetle diyebiliriz ki; Hissiz, şuursuz olan kar, yağmur, dolu, toprak, otlar, ağaçlar ve benzeri nice sebep bizlere şefkat edip, rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından, su gelmiyor, gönderiliyor; toprak kendi kendine açılmıyor; Birisi o kapıyı açıyor, nimetleri ellerimize veriyor, meyveler, hububatı yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan, onlar bir Hakîm-i Rahîmin perde arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki, nimetlerini onlara takmış, zîhayatlara uzatıyor. Tefekkür haberinin devamını okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kar-yagmur-dolu-gelmiyor-gonderiliyor-yagmiyor-yagdiriliyor_410925 AA

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