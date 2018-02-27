Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı-Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ve ilgililerin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. AA

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